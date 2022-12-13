Общество 13 декабря 2022, 17:47 Жилой дом по программе реновации построят на северо-западе Москвы в 2024 году

Читать 360tv в

Программа реновации затронет дом по улице Авиационной в районе Щукино. Новое здание планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщила «Национальная служба новостей».

Жилой дом будет возведен по индивидуальному проекту. В нем будет предусмотрен одноуровневый паркинг.

Реклама

Отмечается, что в доме построят 182 квартиры, в каждой из которых работники сделают улучшенную отделку. В коридорах дома будут предусмотрены колясочные и кладовые.

Реклама