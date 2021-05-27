Жилой дом наклонился в Чите. Это обернулось делом против чиновников

В Чите накренилась многоэтажка, в которой живут 148 человек. Аварийный дом никак не могут расселить. Следователи завели уголовное дело по статье «Халатность».

«Несмотря на признание жилого дома аварийным, должностные лица администрации городского округа с июля 2020 года по настоящее время не предприняли мер по обеспечению безопасности живущих в опасных условиях людей — их расселению и предоставлению другого жилья», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Забайкалью.

По данным следствия, летом прошлого года межведомственная комиссия обследовала многоквартирный дом №39, расположенный в микрорайоне Северный Читы. Специалисты признали дом аварийным и подлежащим сносу, однако люди в нем живут до сих пор. Всего в высотке 60 квартир.

Накануне житель аварийного дома пожаловался губернатору Забайкальского края Александру Осипову в Instagram на то, что в здании страшно находиться. Пресс-служба главы региона прокомментировала присланное фото и отметила, что на снимке завален горизонт. Ранее в краевом правительстве отметили, что для переселения жильцов аварийного дома необходимо 300 миллионов рублей.