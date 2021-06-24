Стоимость аренды загородного жилья взлетела на 50%

Стоимость аренды загородного жилья за год увеличилась на 50%. Если раньше спрос объяснялся ситуацией с коронавирусом, то сейчас к причинам добавилась сильная жара. Дороже всего теперь обходятся дачи на побережье Черного моря.

В среднем за год цены на загородное жилье в России выросли на 50%. Об этом газете «Известия» сообщил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. По его словам, самыми дорогим стало жилье на Черноморском побережье. Там стоимость аренды дач увеличилась в три-четыре раза.

До начала пандемии дом в Подмосковье с удобствами обходился в 35 тысяч рублей в месяц. Теперь же за него придется выложить минимум 55 тысяч рублей, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. При этом стоимость домов с большой площадью может достигать 200 тысяч рублей.

Дымова подчеркнула, что раньше спрос на загородные дома подстегивал коронавирус. Сейчас к этому фактору добавилась жаркая погода. Только за последнюю неделю интересоваться дачами стали на 18% больше по сравнению с периодом до наступления аномального тепла.