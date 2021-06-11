Новый механизм предоставления жилья введут в России

Часть квартир в домах недобросовестных застройщиков будут отдавать россиянам, стоящим в очереди за жильем. Такие полномочия получит Фонд защиты прав дольщиков, сообщили в правительстве.

«Фонд защиты прав дольщиков сможет передавать часть квартир в достроенных домах гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Речь идет о квадратных метрах, которые недобросовестный застройщик не успел реализовать», — пояснили на сайте кабмина.

Сейчас фонд занимается только проблемами обманутых участников долевого строительства. Полномочия расширят, чтобы фонд мог помогать тем, кто нуждается в жилье. Предоставлять квартиры будут россиянам, живущим в аварийных домах, имеющим низкий доход, а также многодетным семьям и детям-сиротам.

«Программы предоставления таким гражданам жилья в достроенных домах фонд сможет реализовывать совместно с регионами. Такое решение позволит ускорить процесс обеспечения жильем очередников», — отметили в правительстве.

Финансироваться фонд будет из федерального и регионального бюджетов. Постановление уже подписал премьер Михаил Мишустин.