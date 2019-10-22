Жилья в России станут строить меньше

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Старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов в ходе конференции по развитию жилищного строительства, проходившей в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам, что в 2015 году был установлен рекорд по количество введенного в эксплуатацию жилья — 75 миллионов квадратных метров. В 2018 году показатель был гораздо скромнее — 48,9 миллиона «квадратов».

«По нашим оценкам в Москве „запас“ разрешительной документации будет исчерпан к середине 2021 года. Это самый лучший показатель по стране», — заявил Ситнов.

Заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин также ожидает снижение показателей через 2-3 года. Снижение темпов строительства не повлияет на спрос россиян на новое жилье. Лишь 16% граждан смогут улучшить свои жилищные условия, а сделать это желали бы 64% населения страны.

Снижение объемов новостроек приведет к уменьшению количества выданных ипотечных кредитов. Так считает глава Минстроя России Владимир Якушев. Руководитель направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев придерживается противоположной точки зрения.

«В 2020 году прирост может составить 25% по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году — примерно на 20%», — заявил Солнцев.