Россиянам назвали лучшее время для покупки жилья в ипотеку

Сейчас ипотечная ставка практически сравнялась с уровнем инфляции в России. Это значит, что оформлять кредит лучше всего в ближайшие месяцы. Выгодные предложения заканчиваются быстро, предупредил риелтор Павел Боровиков.

«Сейчас реальная ипотечная ставка составляет примерно 5,5%, и реальная инфляция тоже в районе 5,5−6%. Таким образом, реальная ставка по ипотеке практически равна нулю», — рассказал риелтор Ura.ru.

Он добавил, что подобные ликвидные предложения длятся не долго. Рассчитывать на такие цифры можно в течение пары месяцев. Не ждать выгодных ставок призвала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Когда есть потребность в квартире и возможность ее купить, тогда и выходите на рынок. Ставки непредсказуемы», — заявила она.

По словам эксперта, при покупке жилья в ипотеку никогда нельзя затягивать с выплатами. Радченко посоветовала делать реструктуризацию, чтобы изменить график платежей. При серьезных материальных проблемах квартиру лучше продать на вторичном рынке недвижимости.