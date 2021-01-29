Росстат подсчитал падение строительства жилья в 2020 году

В 2020 году в России сдали 75,5 миллиона квадратных метров жилья (без учета домов на дачных участках). Это на 5,9% меньше показателя 2019 года, сообщил Росстат.

С учетом дач за 2020 год было сдано 80,6 миллиона квадратных метров жилья — на 1,8% меньше, чем годом ранее.

В декабре 2020 года в России сдали 15,5 миллиона квадратных метров жилых помещений, что на 10,9% меньше, чем за декабрь 2019-го, уточнили в ведомстве.

Всего в прошлом году было возведено девять тысяч многоквартирных домов, в которых разместился миллион квартир. Также россияне построили 289,2 тысячи частных домов и коттеджей, из них 51 тысяча появилась на дачных участках.

В указе президента о национальных целях развития России сказано, что к 2030 году в стране ежегодно должны регистрировать 120 миллионов квадратных метров жилых помещений.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что несмотря на серьезный спад во втором квартале из-за пандемии, в 2020 году произошло минимальное снижение темпов ввода жилья.

«Особенно очевидным рост стал в четвертом квартале, после принятия решения о продлении программы льготной ипотеки до середины 2021 года», — привела слова чиновника его пресс-служба.