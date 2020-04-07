Каждый четвертый застройщик жилья ушел на самоизоляцию

В опросе участвовали 220 строительных компаний из 57 российских регионов. Он проводился с 31 марта по 3 апреля.

Согласно данным исследования, в абсолютном большинстве случаев (22,3% от общего числа застройщиков) работы остановили принудительно силами полиции или Росгвардии.

В 77,8% случаях компаниям выписали штрафы или предписания; в 55,6% — закрыли доступ на стройплощадку.

Каждый пятый застройщик (19,1%) планирует или рассматривает возможность остановки строительства.

Почти 60% опрошенных столкнулись с приостановкой отдельных работ подрядчиками. В трети случаев это оказывает существенное влияние на возведение жилья.

Каждый второй (47%) отмечает отставание от плана выполнения работ.