Каждый четвертый застройщик жилья ушел на самоизоляцию
Во время самоизоляции из-за коронавируса строительство жилья в России приостановили 25% застройщиков. Это следует из результатов опроса, проведенного Национальным объединением строителей и Национальным объединением застройщиков жилья.
В опросе участвовали 220 строительных компаний из 57 российских регионов. Он проводился с 31 марта по 3 апреля.
Согласно данным исследования, в абсолютном большинстве случаев (22,3% от общего числа застройщиков) работы остановили принудительно силами полиции или Росгвардии.
В 77,8% случаях компаниям выписали штрафы или предписания; в 55,6% — закрыли доступ на стройплощадку.
Каждый пятый застройщик (19,1%) планирует или рассматривает возможность остановки строительства.
Почти 60% опрошенных столкнулись с приостановкой отдельных работ подрядчиками. В трети случаев это оказывает существенное влияние на возведение жилья.
Каждый второй (47%) отмечает отставание от плана выполнения работ.