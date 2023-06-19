19 июня 2023, 20:46
Жилищный эксперт Страгис назвала обязательным закон о перепланировке квартиры
Если владелец квартиры делает перепланировку, то ее в большинстве случаев нужно узаконить. Но некоторые изменения всегда под запретом. Об этом «Парламентской газете» рассказала заместитель руководителя компании «Формула перепланировок» Анна Страгис.
Она напомнила, что ни в коем случае нельзя менять границы мокрых зон. Другими словами, переносить кухню или расширять комнату за счет санузла. Также под запретом присоединять лоджию к жилой зоне без установки французского окна.
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«А вот ремонт, из-за которого изменится план квартиры, делать можно, но по согласованию. К примеру, строить и ломать стены, менять границы комнаты или кухни, убрать или, наоборот, обустроить антресоль», — отметила эксперт.
Недвижимость
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