Жилищный эксперт обозначил плюсы сельской ипотеки

Президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков обсудил с «Российской газетой» плюсы льготной сельской ипотеки.

Кулаков заметил, что льготная ипотека, которая действует в 2020–2022 годах, призвана не только помочь с решением жилищного вопроса, но и поддержать строительную отрасль. Отмечается, что не меньшим спросом пользуется и программа сельской ипотеки. В ее рамках было выдано 38 тысяч кредитов на 73,8 миллиарда рублей.

«Цифры свидетельствуют, что развитие сельской ипотеки с точки зрения эффективности использования бюджетных средств существенно выше», — цитирует Кулакова ИА Nation News.

По его мнению, важным следствием программы является поддержка региональных строительных компаний. Другой плюс — создание и сохранение рабочих мест в селах и малых городах.