Общество 11 января 2024, 13:14 Жилищный эксперт Федорук призвал представителей домов контролировать проверку теплосетей

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Жильцы домов тоже должны беспокоиться о том, как пройдет их зима, и следить за проверками теплосетей. Об этом «ФедералПресс» рассказал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук.

Он объяснил, что все проверки проводят летом в срок до 15 августа. После их завершения составляется акт, на котором в том числе должна быть подпись и представителя дома. И очень важно, чтобы он присутствовал и при самих проверках и заполнял акт в помещении с приборами, а не на улице или в кафе.

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«Есть такие у нас документы — строительные нормы. В соответствии с ними срок действия сетей — 25 лет, а мы уже в 2,5 раза перекрыли эти предельные сроки и надеемся, что пронесет в этом году и не взорвутся», — отметил эксперт.

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