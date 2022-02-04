Жилищную программу для медиков продлили в ЯНАО

Программа по обеспечению жильем медиков продлена в ЯНАО. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт правительства.

Еще примерно 150 семей переедут в новое жилье. Изначально программа предполагала только 300 квартир, но она стала пользоваться спросом. В итоге ее расширили до 564 квартир.

По условиям медицинский работник получает служебное жилье на 10 лет. После этого он сможет его приватизировать.

«Все это время медик работает на благо ямальцев. Помимо этой программы, мы для привлечения новых кадров реализуем целый ряд мер поддержки», — рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов.