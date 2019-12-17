«Жили в своем мире». Соседи рассказали о быте семьи из Гатчины

Соседка семьи рассказала, что Бовт и его супруга практически ни с кем не контактировали.

«Все тетки, которые с ними общались, жалели детей, подкармливали маленьких — они поумирали уже», — отметила она.

Женщина также пояснила, что семейство приехало жить в Химози больше 10 лет назад. Они не производили плохого впечатления, несмотря на необщительность.

«Благообразные, многодетные. Это же приятно — в каждом доме только один-два ребенка, и все. Детишки старшие были в военной форме, камуфляжной — может, года два-три назад. <…> Вот одного видела: худенький такой, длинненький, идет с батькой пешком. Девочек даже толком не видели. В автобусе в это лето видела маму и двоих детей, лет восемь и постарше. Даже не садились, приятно было нам, старухам, посмотреть, что место уступают. То есть все было благообразно», — рассказала она.

Сосед, который проживает недалеко от дома Андрея Бовта, тоже не смог ничего конкретного рассказать о семье. Он отметил, что живет здесь уже 10 лет, но практически ничего о них не знает.

Его жену видел несколько раз — худая, ходила с детьми. Он неразговорчивый, немножечко угрюмый, какой-то сам по себе. У них свой какой-то мир, они обособленно жили. Мы с ними не общались никто. Вот он мимо если идет с ребенком — я его довезу бесплатно. А так я даже не знаю, как его зовут Сосед семьи Бовт.

Он отметил, что даже не видел всех восьмерых детей — всего трех или четырех. Однако они не выглядели «оборванцами». Соседка же подчеркнула, что не знает, ходили ли ребята в школу.

Жители отмечали, что дом, в котором проживала многодетная семья, был непригоден для жизни. В гости к ним никто не ходил, однако односельчане видели большой крест, который располагался на территории.

«У них с одной стороны дома стоит какой-то крест. Они, видно, в кого-то верят — люди все в кого-то верят. Я знаю, он в вере был какой-то. Он типа какой-то служитель. Бывает, он идет пешком — я его подвезу. Он благодарит „дай вам Господи“ и в таком роде», — рассказал сосед.

46-летнего Андрея Бовта задержали после того, как в его доме обнаружили арсенал — винтовки, автоматы, пистолеты и боеприпасы к ним. Обыск провели после того, как мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов по другому делу — его подозревают совращении несовершеннолетней дочери в течение нескольких лет. Сейчас девочке 13 лет, по данным следствия, ей было всего шесть, когда отец ее растлил.

Сейчас все несовершеннолетние находятся в Гатчинской ЦРБ под наблюдением врачей. Отмечается, что они чувствуют себя хорошо.