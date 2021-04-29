Перечислены города России с самыми доступным жильем в новостройках

Новостройки с самыми доступными квартирами можно найти в Челябинске, Краснодаре и Сургуте. При этом сложнее всего приобрести жилье на зарплату жителя Сочи.

Сотрудники федеральной компании «Этажи» составили список городов с наиболее доступными квартирами в новостройках. Они брали среднюю стоимость однушки и рассчитывали показатель, соотнося цену со средней зарплатой в городе. В итоге самое доступное жилье оказалось в Челябинске. Там квартиру можно купить за 48,7 зарплаты, сообщила газета «Известия».

В Краснодаре первичное жилье можно приобрести на 56,9 зарплаты, а в Сургуте — на 58,1. В Ханты-Мансийске за квартиру придется отдать 62,7 зарплаты, в Туапсе — 62,8, в Горячем Ключе — 66,9, а в Красноярске — 71,4.

Городом с самым недоступным жильем оказался Сочи. Для покупки квартиры в новостройке придется выложить 144,3 средней зарплаты. При этом «Бест-Новострой» и платформа bnMap.pro называют цифру 283 средних доходов за месяц.

В Москве же жилье обойдется в 87,6 зарплаты, по версии «Этажей», или в 106 ежемесячных доходов (версия «Бест-Новострой»). В среднем однокомнатную квартиру можно купить в столице за 7,9 миллиона рублей, а в Сочи — за 6,1 миллиона рублей.