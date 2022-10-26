Жильем предложили обеспечивать всех переселенцев из новых регионов России | 360°

26 октября 2022, 02:50
Жильем предложили обеспечивать всех переселенцев из новых регионов России
Депутаты ГД предложили обеспечивать жильем всех переселенцев из новых регионов России
Предоставлять жилье на условиях соцнайма необходимо не только переселенцам из Херсонской области, но и из остальных вошедших в состав России регионов. С таким предложением выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщили «Известия».
Сейчас квартирами обеспечивают только переселенцев из Херсонской области. Люди получают жилье с помощью жилищных сертификатов. Депутаты выступили за то, чтобы переехавшим из ДНР, ЛНР и Запорожской области тоже предоставляли недвижимость на условиях социального найма.
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«Инициатива выглядит справедливой: жители не только Херсонской области, но и трех остальных новоприсоединенных территорий по-прежнему находятся под угрозой в связи с агрессивными действиями украинской армии и спецслужб», — отметила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.
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Она напомнила, что в этих регионах объявили военное положение. Для выкупа квартир предложили взять среднюю цену по России — это 83,4 тысячи рублей за один квадратный метр. Свою инициативу депутаты изложили в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Россия
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