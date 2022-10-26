Жильем предложили обеспечивать всех переселенцев из новых регионов России | 360°

Общество 26 октября 2022, 02:50 Жильем предложили обеспечивать всех переселенцев из новых регионов России Депутаты ГД предложили обеспечивать жильем всех переселенцев из новых регионов России Unsplash

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Предоставлять жилье на условиях соцнайма необходимо не только переселенцам из Херсонской области, но и из остальных вошедших в состав России регионов. С таким предложением выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщили «Известия».

Сейчас квартирами обеспечивают только переселенцев из Херсонской области. Люди получают жилье с помощью жилищных сертификатов. Депутаты выступили за то, чтобы переехавшим из ДНР, ЛНР и Запорожской области тоже предоставляли недвижимость на условиях социального найма.

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«Инициатива выглядит справедливой: жители не только Херсонской области, но и трех остальных новоприсоединенных территорий по-прежнему находятся под угрозой в связи с агрессивными действиями украинской армии и спецслужб», — отметила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

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Она напомнила, что в этих регионах объявили военное положение. Для выкупа квартир предложили взять среднюю цену по России — это 83,4 тысячи рублей за один квадратный метр. Свою инициативу депутаты изложили в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину.