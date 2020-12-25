Крупные города России могут «взвинтить» цены на арендное жилье. Эксперты прогнозируют рост 8-10% в регионах и до 15% в Москве.

Пандемия в 2020 году попутала все планы владельцам жилой недвижимости — ставки аренды сильно просели, пишет газета «Известия».

Иногородние россияне, которые потеряли работу в столице, возвращались домой. Другая часть пыталась сэкономить на съеме жилья. Часто арендодатели шли навстречу квартиросъемщикам и снижали цены.

Как рассказал гендиректор риелторской компании We Know Александр Галицын, спрос вернулся после выхода с локдауна, и уже осенью цены пошли вверх, потому что рынок труда начал восстанавливаться.

«В 2021 году ставки будут расти, обгоняя инфляцию — прирост может составить 15% в Москве», — считает он.

Эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина уверена, что дело ограничится ростом в 6-7%. Опять же, это произойдет с восстановлением экономики и деловой активности.