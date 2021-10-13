Жилье со встроенными огородами появится в России

Жилые дома с персональными огородами внутри них скоро начнут строить в России. Первый дом появится в Самаре — его постройка запланирована на 2024 год, и если проект станет успешным, то его внедрят и в другие города. Такими планами эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный поделился с РИА «Новости».

Встроенный в дом огород получил рабочее название сити-ферма. Сити-ферма будет размещаться в подвале каждого подъезда — его жители будут самостоятельно выращивать фрукты и овощи.

Еще вариант — вертикальное расположение огорода — когда он проходит по всем квартирам внутри блока. В таком случае в планировке квартиры должно быть указано, где будет стоять специальный шкаф с личной грядкой. Также сити-ферму можно будет разместить в специальном помещении для нее на техническом этаже. Все эти идеи предложил Чарный для разработки новых зданий.

«Со старыми домами нужно провести очень дорогостоящую экспертизу, потом сделать проект и пройти госэкспертизу этой реконструкции. Построить новый дом будет дешевле», — уточнил эксперт.

С экономической стороны проблем, по его мнению, возникнуть не должно — огороды могут быть платными и бесплатными, а для кого-то вообще стать вариантом трудоустройства.