Жилье на Дальнем Востоке оказалось самым дорогим в России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выпустило приказ № 125 от 29 марта 2022 года, в котором зафиксировано повышение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья. Согласно данному документу, самое дорогое жилье по-прежнему остается в Дальневосточном федеральном округе.

Как сообщает zr.media, сейчас квадратный метр жилья в ДФО стоит 105,5 тысяч рублей, оставляя остальные округа далеко позади по данному показателю. Далее в этом списке по убыванию стоимости расположены: Северо-Западный ФО, Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО, Приволжский ФО. Из приказа следует, что самое доступное по стоимости жилье находится в Северо-Кавказском ФО — один квадратный метр здесь в среднем стоит почти 48 тысяч рублей. Таким образом, жилье на Дальнем Востоке на данный момент превышает по стоимости северокавказское в два с лишним раза.

Также в документе были указаны средние цены за квадратный метр жилья и в каждом конкретном регионе РФ. На Дальнем Востоке дороже всего стоит жилье в Приморском крае — один «квадрат» имеет среднюю цену в 122 177 рублей. Далее в ДФО по убыванию следуют: Сахалинская область, Камчатский край, Якутия, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотка, Забайкальский край, Республика Бурятия.