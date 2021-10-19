В России нашли способ удешевить жилье на 10%

В России предложили принять новые меры в банковской сфере, которые помогут снизить материальную нагрузку на застройщиков — и потенциально привести к удешевлению жилья. Свои предложения в этой сфере разработала комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию. Там планируют направить документы в ведомство уже в ближайшие дни.

Речь в предложении, которое оказалось в распоряжении «Известий», идет об изменении условий кредитования для девелоперов. Комиссия предлагает облегчить застройщикам доступ к кредитным средствам. В том числе, смягчить требования к получению финансирования. Сейчас критерии, которым должны соответствовать застройщик и его проект, достаточно жесткие, а сами кредиты выдаются очень долго.

На первый взгляд, эффект от таких мер для покупателей жилья неочевиден. Но повышенные затраты застройщиков сейчас ложатся на плечи покупателей квартир. Если финансовую нагрузку на строительные компании удастся облегчить, то можно рассчитывать на общее снижение стоимости квадратного метра. По прогнозам экспертов, в перспективе цены могут понизиться примерно на 10%.

Пока в России продолжается рост цен на жилье. Из-за этого жители страны все реже берут ипотечные кредиты. Их процент по сравнению с прошлым годом упал сразу на 41,4%.