Жители Севастополя почистили улицу от снега с помощью «Жигулей» и двери

Жители поселка Сахарная Головка в Балаклавском районе Севастополя решили самостоятельно очистить заваленные снегом улицы, не дожидаясь спецтехники. Для этого они использовали «Жигули» и обычную дверь.

Видео уборочных работ опубликовал YouTube-канал Crimea Lifе.

«В Сахарной Головке чистят снег вот так. Привязывают дверь — и поехали. Смешно», — комментирует автор записи.

Местное издание ForPost отметило, что накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сделал выговор чиновникам за плохую уборку города от снега. Сегодня глава департамента транспорта Павел Иено заявил, что спецтехника всю ночь чистила дороги.

Помощь коммунальщикам оказывали сотрудники МЧС и МВД. По его словам, было использовано 270 тонн противогололедных материалов. Также он заверил, что в отделенных районах работают дежурные бригады. Однако в Сахарной Головке помощи, вероятно, не дождались и решили справиться с последствиями снегопада самостоятельно.

Накануне в Сети появилось фото сенокоса в 50-градусный мороз в Якутии. Работники коммунальных служб взяли косы и решили в таких экстремальных условиях очистить улицы от камыша, но не от снежных заносов.