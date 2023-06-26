Общество 26 июня 2023, 17:38 Жгли свет круглосуточно. Жители харьковского села подставили себя в попытках подорвать экономику России ICTV: жители харьковского села пытались подорвать экономику России Freepik

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Сочувствующие Украине жители населенного пункта в Харьковской области Казачья Лопань решили подорвать экономику России. Пока село было под контролем ВС РФ, его жители активно пользовались российской электроэнергией. Однако в конечном итоге они получили от украинских энергетиков многотысячные платежки за свет. Необычный случай показали в эфире украинского телеканала ICTV.

Жители граничащего с Россией населенного пункта в Харьковской области получили платежки за электроэнергию. Когда ВС РФ заняли область прошлой весной, они протянули в поселок линию электропередач. Однако далеко не все жители поселка оценили это. Некоторые решили пользоваться светом и днем, и ночью. Одной из них была и жительница поселка Людмила Козленко.

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«Приняли решение пользоваться светом и днем, и ночью. Для своей страны мы хотели сделать хотя бы что-то. Решили таким образом подорвать экономику России», — пояснила она.

В итоге они получили от украинских энергетиков многотысячные платежки за свет, которые оказались оплатить не в состоянии.