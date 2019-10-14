Жестокое обращение с медведем в Бодайбо опровергли. Ранее его привязали к забору больницы

Большой резонанс вызвало видео с медведем, которого привязали к забору около поликлиники в сибирском городе Бодайбо. Пользователи Сети заподозрили дрессировщиков цирка в жестоком обращении с животным. Однако это оказалось неправдой. Главный врач районный больницы Денис Кернер рассказал «360», как все было на самом деле.

Весь этот скандал высосан из пальца. Действительно привязали медведя к заграждению, к забору, который отделяет территорию поликлиники от всей основной территории. Кому-то в голову пришло представить это территорией районной больницы, якобы там разместили цирк, привязали медведя, издеваются над ним. На самом деле ничего подобного нет и не было Денис Кернер.

По его словам, место, где расположился цирк, было согласовано с администрацией города и района. Кроме того, речь идет о территории общего пользования, а не о территории больницы. Кернер добавил, что ни он, ни тем более министр и губернатор не имеют к этой истории никакого отношения.

«Не очень умные люди привязали медведя на пять минут, это попало в кадр, и выложили в YouTube. Дальше — понеслось», — резюмировал он.

Главврач уточнил, что над медведем никто не издевался. Хищник, по словам Кернера, комфортно себя чувствовал и был очень упитанным. По всем параметрам он превосходит животных, которые находятся в дикой природе.

«Этих циркачей проверили кто только мог: и прокуратура, и ветеринарные службы, и пожарные службы. Все сказали, что никаких нарушений нет», — рассказал Кернер.

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Как ранее заявила в интервью kp.ru начальник управления культуры администрации муниципального образования города Бодайбо и района Елена Степанова, администрация города сначала не хотела давать цирку разрешение на выступление. Однако когда труппа приехала в Бодайбо, местные власти все же дали добро да проведение шоу.

По ее словам, большой фурор на представлении произвел гималайский медвежонок. Местные жители захотели посмотреть его поближе, и тогда дрессировщик вывела его на улицу рядом с шатром.

«Стояла рядышком, пока директор цирка снимал косолапого на камеру телефона. Именно этот ролик и попал в интернет. Ничего плохого с животным они не делали!» — подчеркнула Степанова.