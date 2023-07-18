Общество 18 июля 2023, 10:35 Жесткое решение России по зерновой сделке вывело украинский кризис на новый этап Доцент НИУ ВШЭ Суздальцев: решение РФ по зерновой сделке ознаменовало новый этап кризиса РИА «Новости»

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Россия не намерена больше искать компромиссы в отношениях с Украиной — об этом говорит выход страны из зерновой сделки. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Жесткое решение относительно зерновой сделки, по его мнению, свидетельствует о том, что российско-украинский кризис вышел на новый этап.

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«Наверное, мы вышли из стадии, когда пытаемся с кем-то договориться», — указал собеседник агентства.

Суздальцев отметил, что власти России приняли решение, что все имеющиеся проблемы и ограничения решат, когда страна добьется решительной победы на поле боя.

В понедельник, 17 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления действия зерновой сделки. Без участия РФ «черноморская инициатива» прекращает функционирование с 18 июля.