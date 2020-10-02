За последние дни в России довольно быстро выросло число новых случаев COVID-19. Несмотря на это, власти пока не будут вводить жесткие ограничения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если говорить о самих цифрах, то да, к сожалению, они растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля напомнил, что в России продолжает работать оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации. Также во всех регионах страны принимаются меры для борьбы с заболеванием. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что 80-85% подхвативших инфекцию не придерживались правил безопасности.

«На сегодняшний день очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами», — отметила она.

При этом Голикова заверила, что сейчас власти понимают, с чем имеют дело. В больницах подготовлены койки, завезены необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты.

За прошедшие сутки российские врачи подтвердили 9412 новых случаев COVID-19. Всего в стране за все время распространения инфекции зафиксировано 1 194 643 случая заражения. Вылечились уже 970 296 человек, умерли — 21 077.