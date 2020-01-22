«В хорошем смысле жесткие, но очень порядочные, с великолепными, так сказать, лидерскими качествами», — заметил музыкант.

По его словам, и Мишустин, и Чернышенко очень интеллигентные люди, которые всегда пойдут навстречу, когда это необходимо. Он отметил, что после смены правительства возраст чиновников стало чуть моложе и это, по его мнению, может привести к ускорению каких-то моментов.