«Жесткие и порядочные». Бутман — о Мишустине и вице-премьере Чернышенко
Саксофонист Игорь Бутман охарактеризовал нового премьера страны Михаила Мишустина, а также Дмитрия Чернышенко, который занял пост вице-премьера. Народного артиста России процитировал «Царьград».
«В хорошем смысле жесткие, но очень порядочные, с великолепными, так сказать, лидерскими качествами», — заметил музыкант.
По его словам, и Мишустин, и Чернышенко очень интеллигентные люди, которые всегда пойдут навстречу, когда это необходимо. Он отметил, что после смены правительства возраст чиновников стало чуть моложе и это, по его мнению, может привести к ускорению каких-то моментов.