По словам парламентария, со стороны «Газпрома» — это шаг навстречу и попытка начать с нового листа отношения с украинскими коллегами, которые в последние годы были очень непростыми.

«Мне кажется, что это жест доброй воли, который говорит о том, что „Газпром“ настроен на нормальные, рабочие отношения с компанией „Нафтогаз“», — заметил законодатель.

Он добавил, что для Украины вариант с прямыми поставками газа будет гораздо дешевле. Соответственно, «разум должен победить».