«Жертвы» петербургских «педофилов» признались, что дали показания под давлением

Кировский районный суд Санкт-Петербурга оправдал всех фигурантов дела о домогательствах к воспитанникам бывшего детского дома № 10. «Жертвы преступления» признались в том, что дали ложные показания и это послужило основанием для вынесения оправдательного вердикта. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Фигурантами дела являлись заместитель директора по учебно-воспитательной работе детского дома Михаил Елин, сотрудник социальной гостиницы для сирот «Мечта» Кирилл Покалюк, выпускники центра Павел Прикащиков и Андрей Соловьев, а также заслуженный учитель России Станислав Виноградов, не доживший до решения суда — он умер в СИЗО.

«Я в категоричной форме им заявил, что с данными лицами у меня никогда не было интимной связи. Тогда оперуполномоченные стали мне угрожать, что, если я не сообщу нужной им информации, они мне что-нибудь подкинут. <…> Их угрозу я воспринял для себя реально, очень испугался за свою жизнь и здоровье, потому согласился сообщить то, что от меня требовали», — рассказал один из свидетелей Алексей Григорьев.

Еще один свидетель по делу, Руслан Шихахмедов, заявил, что к нему в квартиру пришли с обыском сотрудники полиции, забрали компьютер и телефон, а к нему самому применили силу.

«В ходе обыска двое оперов завели меня на кухню, один из них нанёс мне ребром ладони три сильных удара в область шеи сзади и сказал: «Рассказывай все, что было в детском доме, кто насиловал?» Я испугался и стал выдумывать историю, как месяц назад видел, что якобы Михаил Алексеевич с Прокофьевым Виктором занимаются сексом», — рассказал он.

То же самое Руслан рассказал следователям. При этом угрозы продолжились и он в дальнейшем «оговорил Елина Михаила Алексеевича, Виноградова Станислава Михайловича, Покалюк Кирилла и Стец Константина» в том, что они в течение нескольких лет совершали в отношении молодого человека «действия сексуального характера, а именно оральные и анальные половые контакты».

На основании новых показаний суд снял все обвинения с фигурантов дела.

Крупный скандал разразился в детском доме в Санкт-Петербурге в 2017 году. Тогда ряд сотрудников учреждения, включая заслуженного учителя России Станислава Виноградова, обвинили в многолетнем насилии над детьми. Как предполагало следствие, растление сирот происходило в течение 15 лет, с 2002 по 2017 годы.