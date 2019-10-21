Министерству труда РФ предложили в начале октября ввести новую льготную категорию граждан — «жертвы перестройки». Предложение направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По задумке, в категорию могли бы войти россияне, которые жили в стране в 1987–1989 годах, когда им было от 25 до 45 лет.

Соцопрос показал, что сегодня к «жертвам перестройки» себя относят 25% россиян. Из них 37% — люди от 60 лет и старше, а молодежи только 8% — это респонденты от 18 до 24 лет. При этом 70% себя «жертвами перестройки» не считают, а 5% затрудняются ответить.

Сторонников введения новой льготы оказалось больше. Идею поддержал 41% опрошенных, но против выступили 47%. Еще 12% затруднились ответить.

Опрос показал и отношение россиян к самой перестройке. Хорошо знают события тех лет менее половины респондентов (47%), а основными ее результатами назвали хаос в стране и неразбериху в управлении. Более редкими ответами стали неуверенность в завтрашнем дне, глубокий экономический кризис и снижение обороноспособности.

Инициативу Чернышова сразу раскритиковали несколько депутатов и сенаторов. Они посчитали, что льготы могли бы получать вообще все россияне, которые жили в это время, а более четко определить границы категории невозможно. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб посчитала предложение не только «оскорбительным», но и «политическим заигрыванием» с жителями страны.