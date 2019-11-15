Жертву стрелка из Благовещенска похоронят в родном селе

Похороны студента колледжа Алексея Голубничего, погибшего при стрельбе в благовещенском колледже, пройдут в его родном селе Среднебелая Амурской области.

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Прощание с Алексеем состоится с 12:00 до 13:00 в ДК села. Туда могут прийти все желающие. Сам Алексей — из села Среднебелая, здесь у него родители, приехал брат, будет его бабушка. Похороны пройдут сразу после прощания», — об этом РИА «Новости» сообщил представительница администрации села.

Она добавила, что парень был ее соседом. Собеседница агентства добавила, что запомнила его открытым, добрым, общительным человеком.

Утром 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пришел туда с оружием. Он открыл стрельбу в классе. В результате его действий погиб Алексей Голубничий, еще трое оказались ранены. Сейчас они находятся в больницах, двое из них — в реанимации. Сам стрелок позже свел счеты с жизнью.

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовные дела об убийстве двух лиц из хулиганских побуждений и халатности. Также открыто дело по статье УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Правоохранители задержали генерального директора частной охранной организации «Сириус-А». Его подозревают в том, что он принял на работу для охраны здания колледжа человека без необходимого разрешения на охранную деятельность.