Жертвой интернет-мошенников становился каждый третий россиянин

Каждый третий россиянин становился жертвой интернет-мошенников. Таковы результаты исследования социальной сети «Одноклассники» и финансового маркетплейса «Сравни», передали в ТАСС.

Чаще всего в ловушку злоумышленников попадают пользователи в возрасте от 18 до 24 лет.

«Согласно опросу, каждый третий респондент (33%) становился жертвой мошенников в интернете или сталкивался с обманом своих близких. Интересно, что чаще всего от действий злоумышленников страдают пользователи от 18 до 24 лет (45%) и от 45 до 54 лет (39%)», — рассказали в исследовании.

При этом 48% респондентов заявили, что знают основы финансовой грамотности, 23% только начинают изучать тему финансов, 19% не интересуются этой темой, а 10% высоко оценивают свои знания в этой теме.

О том, как распоряжаться деньгами, люди чаще всего узнают от близких (28%), из статей в интернете (28%) и авторских блогов и публикаций в социальных сетях (26%). Курсы по финансовой грамотности прошли 6%, а 31% (то есть каждый третий) вообще не предпринимает никаких действий для повышения знаний в этой области.

Всего в исследовании участвовали тысяча человек.

Ранее экономист Александр Разуваев дал совет начинающим трейдерам. По его словам, не стоит приобретать акции по принципу «лишь бы что-то купить».