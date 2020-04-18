Жертвами COVID-19 в России за сутки стали 40 человек

Еще 40 человек умерли в России от последствий заражения коронавирусом. Больше всего жертв — в Москве. В столице умер 21 человек. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с пандемией.

В Воронежской области умерли четыре человека. По два пациента скончались в Ингушетии и Псковской области. В Калужской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, Свердловской, Орловской, Волгоградской и Кемеровской областях, в Санкт-Петербурге, Хабаровском и Краснодарском краях зафиксировали по одному летальному случаю.

Всего за сутки в России выявили 4785 новых случаев заражения 2019-nCoV в 79 регионах. Всего коронавирус подхватили 36 793 человека. От болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, умерли 313 инфицированных.

О пандемии вируса из Уханя Всемирная организация здравоохранения сообщила 11 марта. Эпицентр заражения переместился из Китая сначала в Европу, а потом в Соединенные Штаты. За три с половиной месяца коронавирусом заразились более 2,2 миллиона жителей Земли. Практически во всех странах ввели жесткие ограничения, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.