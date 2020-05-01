Жертвами COVID-19 в России стали 2 ребенка. Еще 11 сейчас в тяжелом состоянии

Коронавирус в большинстве случаев поражает взрослых людей. Дети им заражаются очень редко. За все время пандемии в России от последствий заражения 2019-nCoV умерли два ребенка. 11 детей сейчас находятся в тяжелом состоянии.

«В настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса двое детей умерли», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения России.

Ранее врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, что в реанимацию с тяжелой формой COVID-19 попадают не только старики. Самому молодому пациенту, которого привезли в отделение реанимации и интенсивной терапии, было 20 лет. Дети редко заражаются коронавирусом, но могут быть его переносчиками.

Всего российские медики выявили уже 114 431 человека. За минувшие сутки зафиксировали рекордный прирост инфицированных — 7933 жителя. От болезни COVID-19 умерли 1169 человек. Как ранее отметили в ВОЗ, ситуация с распространением коронавируса в РФ стабилизировалась, однако говорить о выходе на плато пока рано.