Жертвами COVID-19 в России стали 2 ребенка. Еще 11 сейчас в тяжелом состоянии
«В настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса двое детей умерли», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения России.
Ранее врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, что в реанимацию с тяжелой формой COVID-19 попадают не только старики. Самому молодому пациенту, которого привезли в отделение реанимации и интенсивной терапии, было 20 лет. Дети редко заражаются коронавирусом, но могут быть его переносчиками.
Всего российские медики выявили уже 114 431 человека. За минувшие сутки зафиксировали рекордный прирост инфицированных — 7933 жителя. От болезни COVID-19 умерли 1169 человек. Как ранее отметили в ВОЗ, ситуация с распространением коронавируса в РФ стабилизировалась, однако говорить о выходе на плато пока рано.