Жертвам русофобии предложили давать политубежище в России

Людям, которые подвергаются притеснениям за русский язык или культуру в своей стране, предложили предоставлять политическое убежище в России. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым, написало РИА ФАН.

Люди из России и их единомышленники, которые любят русскую культуру и выражают РФ поддержку за рубежом, зачастую подвергаются дискредитации. Людей ущемляют в праве на работу, отказывают в предоставлении социальных выплат, лишают их мирной жизни, а в худшем случае подвергают политическим гонениям в стране, где они проживают, говорится в пояснительной записке к документы.

Проект закона, который внесли эсеры, предполагает возможность получить политическое убежище в России для людей, которые ищут защиту от преследований или реальных угроз за поддержку РФ, популяризацию русского языка и культуры народов России. Получить убежище смогут люди, подвергающиеся гонениям в стране, гражданами которой являются, либо просто проживающие за рубежом.

Русская девушка из Испании ранее рассказала «360» о случаях русофобии, с которыми в последнее время сталкивается все чаще. Недавно девушку чуть не избила в метро украинка, которая услышала, как она разговаривала с мамой по телефону на русском языке.