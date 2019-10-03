«Жертвам перестройки» предложили подумать о нынешних проблемах

«Все мы — жертвы перестройки». Новая льготная категория оказалась не нужна России Подробнее

Озвучивая подобные предложения, власти хотят отвлечь внимание соотечественников от нынешних проблем.

«Нелепо вводить такую социальную категорию. А последние 20 лет он считает счастливым периодом для наших людей? Глупости это все», — отметил Хасбулатов.

Народы сталкиваются с трудностями в каждый исторический период. Непрофессиональные правители допустили падение государства в 1990-е годы. Соотечественники активно обсуждают 1980-е годы. Но стоит задуматься о нынешних условиях жизни многих граждан РФ.

Ранее депутат от ЛДПР Борис Чернышев предложил ввести новую льготную категорию — «жертвы перестройки». По его мнению, во второй половине 1980-х граждане СССР пережили крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу.