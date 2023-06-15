Общество 15 июня 2023, 15:57 Жертвам мошенников предложили подавать заявления в полицию через «Госуслуги» Центробанк предложил разрешить подавать заявление о мошенничестве через портал госуслуг piqsels

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Центробанк России предложил разрешить жертвам мошенников подавать заявление в правоохранительные органы через «Госуслуги». Этот пункт появился в утвержденных регулятором Основных направлениях развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы с 2023 по 2025 год.

«Банк России предлагает предоставить пострадавшим от злоумышленников возможность подать через портал „Госуслуги“ и онлайн-сервисы банков заявление в полицию о хищении», — указали в пресс-службе Центробанка.

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По мнению представителей регулятора, подобная мера позволит оперативно передавать данные о мошенниках в полицию. А сами банки смогут в кратчайшие сроки учитывать эту информацию в своих антифрод-системах.

Кроме того, регулятор планирует усовершенствовать механизм возврата украденных средств. Банк России введет для этого самозапрет на выдачу займов и онлайн-кредитов. Также Центробанк ужесточит правила проверки заемщиков до одобрения кредитного заявления и улучшит качество информации о платежных реквизитах мошенников в информобмене между банками.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на полях Петербургского международного экономического форума призвала провести приватизацию в стране. По ее словам, это будет хорошей поддержкой для развития частной инициативы.