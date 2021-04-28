Жертва скопинского маньяка запустила проект помощи пострадавшим от сексуального насилья

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова запустила проект помощи жертвам сексуального насилия — фонд «Непобежденная». На данном этапе его основными направлениями деятельности станет оказание своевременной и квалифицированной психологической и юридической помощи пострадавшим, рассказала Екатерина «360».

«Прежде всего задачи у нашего фонда это <…> защита жертв от насильников, которые уже освободились», — рассказала Екатерина. Она добавила, что сама столкнулась с такой бедой, и человек, который совершил преступление по отношению к ней сейчас вышел на свободу. Екатерина отметила, что после этого почувствовала себя очень уязвимо.

«То есть я понимаю, что мы можем где-то с ним встретиться, столкнуться, он может что-то мне там сделать. Я сейчас под госзащитой, но все-таки это не то, для жертв насилия, для женщин, где преступники тоже освобождаются, нужны какие-то другие меры. Вот как раз мы их разрабатываем, разработали уже некоторые: это охранные ордера, это доступные базы насильников в интернете, чтоб больше просвещать, говорить, чтоб можно было увидеть лица этих людей, для того чтобы как-то обезопасить женщин и детей», — объяснила Екатерина.

Также ее фонд будет помогать женщинам, пережившим сексуализированное насилие. Пострадавшим будет предоставлен юрист и психолог. Собеседница «360» отметила, что бывают случаи, когда заявления от изнасилованной женщины в полиции не принимают, говоря, что она сама виновата. Именно в таких случаях фонд сможет предоставить юридическую помощь, довести дело до конца, посадить преступника в тюрьму.

Екатерина рассказала, что сейчас фонд уже работает с несколькими женщинами. Она отметила, что для того, чтобы понять, кому действительно нужна помощь, нужно вникнуть в ситуацию, потому что бывают разные моменты.

«Наш фонд предоставляет помощь именно женщинам, которые столкнулись с насилием <…>. Есть женщины, их уже порядка от 15 до 20 писем, с которыми активно работают», — рассказала Екатерина.

Пока фонд работает виртуально, потому что у проекта нет спонсоров и меценатов, которые могли бы помочь развиться фонду, но, по словам Екатерины, для этого все делается.

«В будущем планируем, что будет офис, будет штат людей», — отметила Екатерина.

Говоря о Викторе Мохове, Екатерина заметила, что сейчас он не предпринимает никаких попыток с ней связаться.