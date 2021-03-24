Жертва скопинского маньяка обратится в прокуратуру после фильма Собчак

Одна их жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова заявила, что обратится с заявлением в прокуратуру. Она потребует возбудить уголовное дело против Виктора Мохова из-за угроз ей и второй жертве Елене Самохиной.

Об этом Мартынова рассказала в эфире телеканала «Дождь».

«Сегодня со мной связалась прокуратура, я уже пишу заявление на открытие уголовного дела на Виктора Мохова», — отметила она.

Женщина добавила, что уверена: скопинский маньяк должен оставаться за решеткой. Она также отреагировала на сообщение о проверке высказываний Виктора Мохова, которую проведет Следственный комитет. 23 марта такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Мартынова уверена, что слова мужчины должны послужить основанием для его ареста.

Жертва скопинского маньяка подчеркнула, что такие люди, как он, не должны получать информационную площадку для высказываний. Она уточнила, что знала о его появлении в фильме Собчак, но не ожидала, что журналистка будет сидеть с ним «друг напротив друга» и подробно общаться.

Во время фильма Мохов заявил, что до сих пор любит Екатерину Мартынову, а также предложил «помочь» зачать детей своей другой жертве — Елене Самохиной.