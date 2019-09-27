Жертва принудительной казенщины. Екатерина Конопенко рассказала, почему ее уволили на самом деле

Уволенная из магнитогорского детско-юношеского центра «Максимум» тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко в разговоре с «360» сообщила, что ее конфликт с директором заведения носит затяжной характер.

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Столкновения начались из-за единственного в Магнитогорске Центра помощи птицам, функционировавшего уже около 30 лет. Вместе с директором клуба «Черный Дракон» Андреем Азсакрой Конопенко долгое время упорно пыталась отстоять его существование.

«Здесь мы с детьми лечили раненых пернатых и затем выпускали их на волю. Также в клубе проводились бесплатные тренировки для детей по кикбоксингу под моим руководством», — рассказал Екатерина.

Ситуация изменилась, когда после объединения трех учреждений сменилась администрация «Максимума».

«Сразу начала давить. Угрозы. Оскорбления. Налеты. Подключение давления со стороны одной из спортивных федераций. Затем силой было захвачено здание Центра помощи птицам. Часть раненых птиц была вывезена в коммерческий зоопарк ММК. Часть выкинули на помойку. В результате — несколько птиц погибли. Некоторых нам удалось спасти», — пожаловалась педагог.

Екатерина добавила, что сразу после захвата помещения были уничтожены клетки для содержания птиц и уволен ее соратник Андрей Азсакра. По ее словам, давление администрации центра заметно усилилось. Ее лишили тренировочного помещения, и тогда Конопенко вместе с родителями детей, с которыми занималась, решила защитить свои права. Однако, Екатерина утверждает, что в магнитогорских СМИ действует «полная цензура и подать материал объективно невозможно».

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Поэтому педагог и родители ее воспитанников решили обратиться к омбудсмену Маргарите Павловой.

«Но она вместо защиты прав человека, окончательно добила наши права. Омбудсмен Павлова — уполномоченный по правам человека в Челябинской области — вместо того, чтобы вдумчиво и справедливо разобраться с этой ситуацией, направила на меня буквально донос в Прокуратуру и Следственный отдел Челябинской области», — сообщила Екатерина.

Причиной решения стали фото и видео материалы, созданные ею 20 лет назад в рамках проекта «Эксперимент». Причем, его концепция была разработана вице-президентом Ассоциации предпринимателей Магнитогорска Иваном Коршуновым при участии известных в городе экспертов в области философии. Проект должен был поддержать выдающиеся, но спорные произведения в области искусства, литературы и философии. В нем с концептуальным фото-артом приняла участие и Екатерина.

Помимо этого, Екатерина Конопенко — довольно известная поэтесса. Под псевдонимом Катя Ганеша она издала поэтический сборник «Белокурая Бестия», который был удостоен международной награды International Award Taj Mahal Review 2012. В 2013 году она стала лауреатом премии «Нонконформизм-2013», а в 2015 году ее стихи были переведены и опубликованы в сборнике мировой поэзии WORLD POETRY (Китай).

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Екатерина продолжает публиковаться в индийских литературных журналах Taj Mahal Review и Harvests of New Millennium. В этом году она собиралась издать новый сборник стихов.

По словам Екатерины, ее стихи являются сплавом русской литературы, индуизма и философии ницшеанства. По ее мнению, именно эта особенность ее творчества стала причиной гонений.

«Вот из-за чего меня уволили и продолжают нещадно травить до сих пор… Свободное творчество против принудительной казенщины», — предположила поэтесса.

После «поверхностных и заказных» проверок Екатерину спешно уволили. Чтобы она не смела протестовать, вызвали в полицию вместе с дочерью, где попытались обвинить в жестоком обращении на основании фотографий, опубликованных в российских изданиях.

«И последнее — самое главное: администрацию города раздражает, что я грамотный человек и могу защитить себя с помощью закона. Отстаиваю свои права», — подчеркнула Конопенко.

В беседе с «360» она заявила, что спокойно отреагировала на увольнение, так как ждала его.

«Буду бороться еще сильнее! Мы снова вернем этому мрачному сталинскому городу надежду. Снова откроем Центр Помощи Птицам. И я сделаю все, чтобы выиграть суд. Я снова продолжу тренировать детей», — пообещала Екатерина Конопенко.