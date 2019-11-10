  • Жертва Олега Соколова оказалась дочерью сотрудницы МВД

    10 ноября 2019, 14:14

    Алена Макаренко

    Анастасия Ещенко, которую мог убить и расчленить преподаватель СПбГУ Олег Соколов, была дочерью сотрудницы МВД и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу. Об этом рассказал председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко. Его слова привело РИА «Новости».
    Жертва Олега Соколова оказалась дочерью сотрудницы МВД

    Собеседник агентства знаком с семьей убитой в Санкт-Петербурге девушки. Ее мать Галина Георгиевна — подполковник, кадровик. Тарасенко работал с отцом погибшей, который трудится учителем физкультуры в школе. А их сын, брат убитой, выступал за молодежную сборную России по футболу, был воспитанником «Краснодара».

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    Подполковник внутренней службы Галина Ещенко занимает должность начальника отделения по работе с личным составом. Эта информация дана на сайте управления МВД по Калининскому району в Краснодарском крае. Женщина служит в полиции с 2005 года. До этого она работала педагогом в школе станицы Старовеличковской. За время службы ее поощряли более 50 раз, Ещенко имеет ведомственные награды и квалификационное звание «Специалист I класса».

    Двадцатичетырехлетнюю Анастасию Ещенко, аспирантку СПбГУ и учительницу истории, Соколов застрелил 7 ноября. Тело пролежало два дня в его квартире на набережной реки Мойка. После этого он расчленил труп. Сначала историк и доцент выбросил в воду ноги, а во второй заход отправил ко дну рюкзак с руками и пистолетом, но и сам упал в реку. Тогда, 9 ноября, и стало известно об убийстве.

    Сейчас Соколов лежит в больнице с переохлаждением. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Ещенко была аспиранткой Соколова, также их связывали романтические отношения.