Жертва Олега Соколова оказалась дочерью сотрудницы МВД

Собеседник агентства знаком с семьей убитой в Санкт-Петербурге девушки. Ее мать Галина Георгиевна — подполковник, кадровик. Тарасенко работал с отцом погибшей, который трудится учителем физкультуры в школе. А их сын, брат убитой, выступал за молодежную сборную России по футболу, был воспитанником «Краснодара».

«Убил и не понял». Криминалист — о методе Олега Соколова Подробнее

Подполковник внутренней службы Галина Ещенко занимает должность начальника отделения по работе с личным составом. Эта информация дана на сайте управления МВД по Калининскому району в Краснодарском крае. Женщина служит в полиции с 2005 года. До этого она работала педагогом в школе станицы Старовеличковской. За время службы ее поощряли более 50 раз, Ещенко имеет ведомственные награды и квалификационное звание «Специалист I класса».

Двадцатичетырехлетнюю Анастасию Ещенко, аспирантку СПбГУ и учительницу истории, Соколов застрелил 7 ноября. Тело пролежало два дня в его квартире на набережной реки Мойка. После этого он расчленил труп. Сначала историк и доцент выбросил в воду ноги, а во второй заход отправил ко дну рюкзак с руками и пистолетом, но и сам упал в реку. Тогда, 9 ноября, и стало известно об убийстве.

Сейчас Соколов лежит в больнице с переохлаждением. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ещенко была аспиранткой Соколова, также их связывали романтические отношения.