Жертва маньяка-педофила рассказала о своей жизни

Екатерина Мартынова вместе с подругой 3,5 года просидели в подвале, в который заточил их маньяк-педофил Виктор Мохов. Через 16 лет после освобождения из плена она рассказала, как сложилась ее жизнь.

В 2000 году 14-летняя Екатерина и 17-летняя Елена Самохина согласились на предложение соседа Виктора Мохова подвезти их с дискотеки. Вместе с сообщницей Еленой Бадукиной он угостил их водкой со снотворным, и увез в город Скопин. Он держал девушек в самодельном бункере под гаражом 3,5 года и подвергал их сексуальному насилию.

Самохина трижды рожала от маньяка детей. Двоих — усыновили, третий, уже на свободе, родился мертвым. Мартынова рассказал RT, что принимала роды по учебнику акушерства.

Мать Мохова утверждала, что ничего не знала, и считала девушек его знакомыми. Им удалось вырваться на свободу чудом, передав записку квартирантке маньяка.

Он был приговорен к 17 годам лишения свободы и уже через год должен выйти из тюрьмы. Его сообщница была приговорена к 5,5 годам за помощь в похищении девочек.

Екатерина Мартынова припомнила, как Мохов был удивлен большим сроком, ведь он никого не убивал. Она уверена, что преступник не раскаялся, ведь он связался с ней после прочтения ее книги о случившемся. Маньяк заявил, что она написала неправду и когда он выйдет, то всем расскажет, как было на самом деле.

Мартынова сейчас замужем, у нее двое детей. С Самохиной она не общается, но знает, что та развелась и преподает английский язык. Екатерина посоветовала попавшими в трудную ситуацию людям быть сильными и не сдаваться, потому что «первый, кто может тебе помочь в чем-то, это ты сам».

В марте саратовский суд приговорил к пожизненному заключению 60-летнего мужчину за два изнасилования и три убийства.