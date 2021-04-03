Жертва «азиатского маньяка» потребовала миллион на протез

Жительница Екатеринбурга Гуля Белек выжила после нападения «азиатского маньяка» Ивана Ильина, но осталась без пальца. Теперь 19-летняя девушка требует с него миллион на протез, сообщил Life.

Пострадавшая закрыла голову рукой и спаслась, но осталась без пальца.

«Прошла половину арки и ощутила на себе удары сзади по голове. Левая рука автоматически поднялась, потому что в правой был пакет. Получила еще два удара по руке, и начала выезжать машина. Я ничего в этот момент не понимала, думала: „Ударили и ударили, испугались машины и убежали“», — вспомнила девушка детали злополучного дня.

Когда она начала махать своим спасителям, заметила, что среднего пальца больше вообще нет, а мизинец держался на одной коже.

Белек намерена взыскать со злоумышленника миллион рублей на протез. Однако она опасается, что маньяка признают невменяемым. В таком случае пострадавшая не получит компенсацию. Адвокат жительницы Екатеринбурга сказал, что родители тоже ждут результатов психолого-психиатрической экспертизы своего сына.

Полиция искала маньяка неделю. На суде он признался, что охотился только за девушками с азиатской внешностью.

Осенью 2020 года Ильин напал на уроженку Киргизии, ударив ножом в спину и живот прямо в подъезде. Девушка выжила, но теперь она инвалид. Следователи допускают, что «азиатский маньяк» причастен и к другим тяжким преступлениям.