Жертв COVID-19 в России будут хоронить в закрытых гробах

Даже после смерти зараженные коронавирусом люди представляют опасность. Минздрав РФ рекомендовал хоронить умерших от COVID-19 в закрытых гробах.

«В соответствии с новыми рекомендациями Минздрава в случае смерти человека в результате инфекции, вызванной COVID-19, захоронение тела производится в закрытом гробу», — приводит РБК текст сообщения ГБУ «Ритуал».

Для оформления заказа на ритуальные услуги теперь нужно будет предъявить копию медицинского свидетельства о смерти, потому что там указана причина кончины. Во время пандемии «Ритуал» рекомендовал родным и близким умершего на похороны приходить в масках и перчатках и отказаться от церемонии прощания.

В ритуальной компании предприняли все необходимые меры безопасности: ультрафиолетом обеззаразили все административные помещения и ритуальные залы.

По последним данным, всего в России зафиксировали 3548 случаев заражения 2019-nCoV. За минувшие сутки инфекцию подхватил 771 человек. Больше всего зараженных выявили в Москве. Умерли от COVID-19 30 пациентов.