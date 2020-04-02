Жертв COVID-19 в России будут хоронить в закрытых гробах
«В соответствии с новыми рекомендациями Минздрава в случае смерти человека в результате инфекции, вызванной COVID-19, захоронение тела производится в закрытом гробу», — приводит РБК текст сообщения ГБУ «Ритуал».
Для оформления заказа на ритуальные услуги теперь нужно будет предъявить копию медицинского свидетельства о смерти, потому что там указана причина кончины. Во время пандемии «Ритуал» рекомендовал родным и близким умершего на похороны приходить в масках и перчатках и отказаться от церемонии прощания.
В ритуальной компании предприняли все необходимые меры безопасности: ультрафиолетом обеззаразили все административные помещения и ритуальные залы.
По последним данным, всего в России зафиксировали 3548 случаев заражения 2019-nCoV. За минувшие сутки инфекцию подхватил 771 человек. Больше всего зараженных выявили в Москве. Умерли от COVID-19 30 пациентов.