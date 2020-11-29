Россиянин оставил видеообращение перед убийством бывшей жены в Калининграде

Житель Кемеровской области, застреливший бывшую жену в Калининграде, оставил видеообращение. Ролик он записал за несколько дней до убийства, в нем объяснил причины своего поступка.

Мужчина представился Александром Машковым. Видео он опубликовал во «ВКонтакте».

«Если вы это видео видите, меня, значит, уже нет в живых. <…> Это мое решение. Она мне испортила жизнь, на тот свет я один не пойду. <…> В Кемеровской области я заработал денег с одной целью, чтобы вернуться сюда и наказать. Она будет здесь жить и радоваться, третьего ребенка родит, <…> а я растоптан и унижен, брошен и обманут», — с этих слов мужчина начал свое видеообращение.

Он расстроен, что дети останутся сиротами. Однако решил отдать их на воспитание теще и тестю, которые «могли все это предотвратить».

Из-за долгов по алиментам ребенку от его первого брака мужчина вместе с женой решил оформить фиктивный развод. Летом они поругались, после чего женщина уехала в Калининград. Мужчина надеялся вернуться в семью, поэтому планировал переехать из Кемеровской области. Однако вскоре узнал о любовнике у супруги.

«Меня коварно и подло обманула моя бывшая жена, сделала все, чтобы я разорился, просто-напросто растоптала меня, сделала все, чтобы я дошел до такой ручки. Я думал, что не смогу. Но я считаю, что поступил правильно. Да, конечно, убивать людей плохо, очень плохо», — сказал мужчина.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчина имел разрешения на ношение и хранение охотничьего карабина, из которого убил женщину. Следствие также проверит, правда ли подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене убийством.

Вечером 26 ноября мужчина подкараулил бывшую жену у дома по улице Чернышевского в Калининграде. Он выстрелил в нее как минимум шесть раз. От полученных травм 35-летняя женщина умерла на месте. Мужчина покончил с собой. У погибшей остались двое детей: их четырехлетний совместный сын и 10-летняя девочка от предыдущего брака. Детей отдали бабушке.