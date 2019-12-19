Жену Алибасова госпитализировали

Супругу Бари Алибасова госпитализировали. Повода для паники нет — Лидия Федосеева-Шукшина проходит плановые обследования несколько раз в год.

Бари Алибасов разместил в своем Instagram снимок с женой, которая находится в больничной палате. Он отметил, что супруга «снова в больнице», но подчеркнул, что это плановые процедуры. Алибасов только расстроился, что не успел на похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Лида снова в больнице, но чувствует себя хорошо. Она три-четыре раза в год проходит плановое обследование. Как из больницы выходит, побудет дома неделю и начинает скучать», — сказал РИА «Новости» Бари Алибасов.

«Пятому каналу» Алибасов также сообщил, что Федосеева-Шукшина, «в отличие от нам всех, которые думают, что здоровы и будут жить вечно», всегда ложится на обследование и соблюдает рекомендации врачей.

В прошлый раз Федосеева-Шукшина оказалась в больнице в августе после поездки в Болгарию. Якобы у нее был сердечный приступ. Ее дочь Мария заявила, что никакого приступа не было, а Алибасов тоже говорил, что с супругой все в порядке.