Общество 07 марта 2024, 10:47 Женское дело: как женщины строят карьеру в промышленности

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5–6 марта в Москве в рамках форума «Россия» на ВДНХ прошел Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию». Форум стал местом встречи женщин самых разных профессий из всех регионов страны, где они смогли поделиться опытом и успехами, обсудить актуальные проблемы и найти пути их решения.

В рамках Форума на площадках ВДНХ прошли тематические мероприятия, посвященные достижениям женщин в развитии здравоохранения и социальной сферы, образования и науки, промышленности и высокотехнологичных отраслей, предпринимательства и культуры, а также в продвижении традиционных ценностей, сохранении экологии и климата.

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В Конгресс-зале 75 павильона состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «По зову женского сердца». Победительницами стали 10 женщин из российских регионов, которых объединяет любовь к своей стране и выдающиеся достижения. В рамках церемонии к обладательницам премий обратилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что в последние годы отношение власти и общества к миссии россиянок ознаменовалось глубокими позитивными переменами.

«Мы чествуем женщин, которые не ради регалий и наград, не ради почестей, а именно по зову сердца и души занимаются делом, помогают ближним. Таких женщин — даже не тысячи, а миллионы по всей России. Каждая из них достойна награды. И мы благодарим их всех за неравнодушную подвижническую работу», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

В номинации «Мама может всё» лауреатом стала мастер технологического участка Быстринского горнообогатительного комбината, многодетная мать Юлия Краснова. Начав с простой уборщицы производственных помещений, Юлия прошла сложнейший путь на комбинате, освоила несколько профессий — сумела стать дозировщиком реагентов, фильтровальщиком, флотатором, машинистом мостового крана и оператором пульта управления. А кроме этого она еще и является мамой пятерых детей, которым сейчас от 9 до 25 лет.

«Я амбициозный человек и скажу: да, я заслужила эту награду, но не только я ее заслужила. Все женщины России достойны таких наград! Я очень рада, что я устроилась на комбинат, я очень горда, хочу оправдать это доверие и не ударить в грязь лицом. Без ‘’Норникеля’’ в моей жизни таких переворотов не было бы!» — поделилась эмоциями Юлия.

На форуме много говорили о том, как непросто построить карьеру женщине, особенно — в нетипичных для этого отраслях. В Доме Молодёжи 6 марта прошла тематическая сессия «Равные возможности. Лучшие практики поддержки и развития женщин в промышленных компаниях». Представительницы производственных, химических, консалтинговых компаний поделились мыслями о развитии женской карьеры в сегодняшних условиях и рассказали о своем опыте в бизнесе.

«Рассказы об успешных женских карьерах и корректировка стереотипов в этой части очень важны», — подчеркнула модератор сессии, вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова. — «Времена давно изменились, отрасли становятся все более технологичными, труд становится менее тяжелым именно физически, а значит, эту работу могут выполнять и женщины тоже. Хочется, чтобы возможностей и вдохновения хватало не только на добывающую отрасль, но и на как можно большее количество других компаний».

Виктория Шубочкина, генеральный директор консалтинговой компании в области промышленности Excellence Expert, отметила, что крупному бизнесу очень важно внимательно относиться к сотрудницам и руководительницам: «Женщин важно растить внутри компании, развивать их количество, качество и вовлеченность в процессы, потому что исследованиями доказано, что компании, в которых есть женщины, растут быстрее, они прибыльнее и, самое главное, дают больший результат и успех в бизнесе».

Впрочем, за последние годы говорить о женской карьере стали гораздо больше и громче, считают участницы форума. Так, руководитель Ассоциации Women In Mining Камилла Жалилова рассказала, что участвовать в объединении хотят всё больше женщин из самых разных отраслей, и Ассоциация даже проведет ребрендинг и сменит название на «Женщины в современной индустрии», чтобы охватить как можно больше участниц.

«В преддверии праздника хотела бы пожелать женщинам верить в себя — ведь вся наша красота идет изнутри. А всё остальное — это пустяки!» — добавила Камилла Жалилова.

По мнению организаторов сессии, важно донести до молодых специалисток, что они ни в чем не ограничены. Контуры между женскими и мужскими профессиями или видами деятельности стираются, и не стоит исключать горнодобывающую или, например, химическую отрасль для строительства стабильной и успешной карьеры, особенно сейчас, когда активных и талантливых девушек во всем готовы поддерживать и общественные организации, и государство, и, конечно, сам бизнес.