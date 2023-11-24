Общество 24 ноября 2023, 14:40 Женский взгляд: на международной конференции встретились представительницы власти, бизнеса и общественных организаций

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23 ноября в Мариинском дворце стартовала XXIX Международная конференция «Женщины, меняющие мир». Участие в мероприятии приняли более 700 человек из разных стран мира — очно и онлайн.

«В этом году в конференции принимают участие женщины из 39 регионов России и 12 стран. Наше мероприятие создано для того, чтобы люди могли договариваться, встречаться, обсуждать совместные планы, программы и проекты», — отметила Елена Калинина, председатель оргкомитета конференции.

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Среди гостей были депутаты Федерального Собрания, сотрудники органов исполнительной власти, представители научного сообщества и общественных организаций, артисты и топ-менеджеры крупных компаний.

Программа конференции в 2023 году состояла из пленарного заседания в первый день и тематических секций во второй. Сессии конференции затронули все аспекты жизни, среди которых: «Политические решения в интересах женщин», «Женский взгляд: инвестиции в будущее» и «Наука для женщин». Участники обсудили способы развития научных направлений для улучшения качества жизни женщин, детей и пожилых людей. А также спикеры из разных компаний и организаций поделились своими кейсами, которые реализуются для поддержки и мотивации сотрудниц. Конференция стала местом для открытого диалога и обмена опытом.

«Здесь можно услышать, что волнует государство, а что бизнес. Это обмен знаниями и всегда обогащение», — подчеркнула Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

Заместитель Председателя комитета ТПП РФ по образованию и социальной политике Анна Палагина добавила: «Конференция — это еще одна возможность посмотреть, что происходит в регионах, за рубежом, взглянуть на проблемы системы образования и взаимодействия с рынком труда. Повестка широкая, но она затрагивает большинство ценностей, которые сегодня находятся в фокусе внимания».

Вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова рассказала на сессии о том, что компания заинтересована в развитии равных возможностей в рабочей среде и активно поддерживает женское лидерство в горнодобывающей и металлургической отраслях.

«Мы делаем много разных интересных вещей для своих сотрудников, и конечно, есть акценты, которые мы расставляем в работе с женской аудиторией», — добавила Дарья Крячкова. «Например, проект „Мама на работе“. Мы запустили его, когда поняли, что женщине после декретного отпуска нужна отдельная поддержка и адаптация. Ей нужно помочь быстро войти в роль, чтобы стать успешной и все совмещать».

Председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ольга Шпилевская была приятно удивлена такому подходу горно-металлургического гиганта и сказала: «Когда такое большое и „мужское“ предприятие как „Норникель“ уделяет внимание женщинам, их продвижению и их интересам — это дорогого стоит».

Международная конференция «Женщины, меняющие мир» в следующем году пройдет в 30й раз. Организаторы намерены охватить еще больший круг вопросов.