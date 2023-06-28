Общество 28 июня 2023, 17:43 Женский Коуч Красникова призвала родителей не ругать детей за лень на каникулах

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На каникулах родителям школьников не стоить ругать своих детей за лень и нежелание делать задания, полученные на лето от учителей. Об этом сообщила мать 17 детей, женский коуч Валентина Красникова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, современные дети сильно нагружены не только в школе, но и на дополнительных занятиях. Именно лето является идеальным временем для полноценного отдыха и восстановления сил, сообщил сайт kp.ru.

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Красникова напомнила, что лень является защитной функцией любого организма от перегрузки, поэтому ругать за это детей не нужно.