Женские оборонно-спортивные сборы провели на Ямале

Женские оборонно-спортивные сборы «Вертикаль» прошли на Ямале. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В них приняли участие женщины и девушки в возрасте от 14 до 35 лет.

Участницы приехали из образовательных организаций, военно-патриотических и спортивных клубов, центров и кадетских классов. Всего на сборах побывали 40 женщин из Муравленко, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского, Надымского и Пуровского районов.

Они ходили строем, собирали автомат, стреляли из пневматической винтовки, прыгали с парашютом. Также для участниц организовали квест-игру с элементами поисково-спасательных работ. Она прошла на карьере «Миллионник».