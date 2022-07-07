Женщины старше 40 лет родили рекордное с 1990 года число детей в России

Россиянке в возрасте 40 лет и старше за 2021 год родили более 56 тысяч детей. Это максимальный показатель за период статистики, которую специалисты ведут с 1990 года. Об этом написал РБК со ссылкой на годовые данные Росстата по демографии.

Уточняется, что на таких матерей пришлось 4% всех детей, появившихся на свет в прошлом году. Больше всего детей появилось на свет у 31-летних мам — 88,4 тысячи.

Количество рождений детей у женщин от 40 лет и старше с 2007 года росло каждый год. Исключением стал 2017 год. Тогда у женщин этой возрастной группы количество новорожденных снизилось на 20, написала газета «Известия». За прошлый год детей у таких женщин увеличилось в 3,6 раза по сравнению с 2007-м.

Ранее Росстат сообщал, что две жительницы России старше 60 лет стали матерями в первый раз четыре года назад — в 2018 году. По словам директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, эти случаи являются исключительными.