Женщины стали чаще заражаться коронавирусом

Женщины стали болеть ковидом на 7% чаще. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

По данным эксперта, все чаще ковид подтверждается у невакцинированных женщин старше 50 лет. При этом потеря вкуса и обоняния стали более редкими жалобами. Гораздо чаще пациенты жалуются на проблемы с желудочно-кишечным трактом, уточнил врач в своем Telegram-канале.

Вечорко отметил, что больные поступают к ним на пятые сутки в тяжелом состоянии со степенью поражения легких КТ-2.

«Если сравнивать с предыдущим периодом, мы отмечаем, что вирус существенно помолодел, женщин стало болеть на 7% больше, а подтвержденный ковид обнаруживается в 26% случаев чаще», — подчеркнул он.

По его данным, гораздо более стремительным стало течение заболевания.

«Теперь от КТ-1 до КТ-4 может пройти всего лишь несколько дней», — пояснил он.

Вечорко добавил, что их больница работает в режиме инфекционного госпиталя с 27 марта прошлого года и за это время коронавирус видоизменялся не один раз.

«В самом начале мы имели дело с уханьским штаммом, сегодня "дельта"-штамм коронавируса, с которым мы столкнулись, более заразен и быстрее распространяется в организме, о чем свидетельствует тяжесть состояния поступающих пациентов», — отметил специалист.